Şişli'de 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Sonucu Kadın Kurtarıldı

Şişli'de 5 katlı bir binada çıkan yangın sonucu alevler arasında mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında kadının torununun binadan hızla uzaklaştığı belirtildi. Yangın, Kurtuluş Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ŞİŞLİ'de 5 katlı binada çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alev alev yanan dairede mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın çıktığı dakikalarda kadının torununu ise binadan hızla uzaklaştığı belirtildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Yanan dairede yaşadığı öğrenilen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Öte yandan yangın sırasında kadının torununun hızla binadan çıkarak uzaklaştığı belirtildi.Yanan dairede kadın ile torununun kaldığı öğrenilirken yangınla ilgili inceleme sürüyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş İtfaiye Güncel Haberler