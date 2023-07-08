Şişli'de 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Sonucu Kadın Kurtarıldı
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Şişli'de 5 katlı bir binada çıkan yangın sonucu alevler arasında mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında kadının torununun binadan hızla uzaklaştığı belirtildi. Yangın, Kurtuluş Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
ŞİŞLİ'de 5 katlı binada çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alev alev yanan dairede mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın çıktığı dakikalarda kadının torununu ise binadan hızla uzaklaştığı belirtildi.
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