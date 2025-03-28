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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

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İBB'ye yönelik "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne giderek teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, "Terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

EBRU ÖZDEMİR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınan Özdemir'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarımehmet:

allah rızası için bütün belediyeler özellikle akp dahil bir incelensin.

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Haber YorumlarıHakan Demir:

hey maşallah be , akkaşık Akp belediyelerini tebrik ederim hiç suçları gğnahları olmamış maşallah 23 yıldır

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

chp başa geçince hapishaneler akpli belediyecilerle dolacak. bir tane uolsuzljk yapmayan akpli belediye varsa ne olauım

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Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıCHP Savar:

akıyor manşallah

Yorum Beğen53
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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

bunların demokrasiden anladığı her türlü naneyi yemek özgürlüğü .

Yorum Beğen29
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Haber Yorumlarıchpulkeyemuhalefet:

Gelmis ne güzel efendice teslim olmus. Sucu yoksa aklanir, sucu varsa yargilanir cezasini ceker.

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bir kaç tane AKP belediyesine soruşturma açılmıyorsa adil bır sıstem degıl.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

cok kelime var velakin sandıkda olacak bu konuşma biri meclise davet eder sözde vatan sever ))))

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Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

kim bilir hangi delilleri kararttı sürtk

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

NEYAPARSANIZ YAPIN GIDECEKSINZ ...YAPTIKLARINIZN HIC BIRI EKONOMIYI DUZELTMIYOR HUZUR GETIRMIYOR BU ULKEYE..IYICE SIKTINIZ ARTIK..APOYLA İŞLER NASIL GIDIYOR ONU ANLATIN HELE

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