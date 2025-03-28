Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

EBRU ÖZDEMİR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınan Özdemir'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.