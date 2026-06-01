Sisi ve Macron, Ortadoğu'daki Gelişmeleri Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesinde ABD-İran anlaşmasına yardımcı olduklarını belirtti. Macron, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının önemini vurguladı.

KAHİRE, 1 Haziran (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı. Sisi, pazar günkü görüşmede ABD ile İran arasında bir anlaşma yapılmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Sisi, ABD ile İran arasında kapsamlı bir anlaşma yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili taraflarla yoğun temaslarda bulunduklarını belirtti.

Sisi, Mısır'ın dış politikasının uluslararası hukuk ilkelerinin yanı sıra devletlerin egemenliğine ve halkların kaynaklarına saygıya dayandığını vurguladı.

Macron ise Fransa'nın sürdürülebilir barışı sağlamaya ve Ortadoğu'nun kaosa sürüklenmesini önlemeye yönelik çalışmalarına dikkat çekerek, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının ve boğazdan geçiş kısıtlamalarının kaldırılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
