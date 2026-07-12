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Mısır'da Sisi ile Al Nahyan bölgesel gelişmeleri görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, El-Alameyn'de bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı. Görüşme, ABD-İran arasındaki askeri tırmanışın sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, "kardeşlik ziyareti" kapsamında Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentini ziyaret eden Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider, özellikle Orta Doğu'daki son gelişmeler ile bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesine yönelik çabaları ele aldı.

Taraflar ayrıca, bölgenin karşı karşıya bulunduğu mevcut zorluklar karşısında ortak öneme sahip konularda istişare, koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Görüşme, ABD ile İran arasında son günlerde karşılıklı askeri saldırılarla tırmanan gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

ABD gece saatlerinde İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış; Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları da güvenlik koşullarını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar deniz trafiğine kapatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
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