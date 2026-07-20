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Sisi, Washington ile Tahran'a kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya varmaları çağrısı yaptı

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüşmesinde ABD ve İran'a kapsamlı ve kalıcı bir anlaşma yapmaları çağrısında bulundu, Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ile İran'a kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya varmaları çağrısında bulunarak, diplomatik sürecin desteklenmesi için tüm taraflar arasında koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile başkent Kahire'de görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşme sırasında Sisi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) devletlerinin egemenliği ve istikrarına Mısır'ın desteğini vurgulayarak, "Arap ülkelerine yönelik haksız saldırıları tamamen reddettiğini" yineledi.

Mısır Cumhurbaşkanı, "çeşitli ortaklar arasında koordinasyonun sürmesi gerektiğini ve ABD ile İran taraflarını kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varmaya teşvik etmenin önemini" vurguladı.

Filistin meselesinde, uluslararası hukuka uygun olarak Filistin devletinin kurulmasına ilişkin adil çözüm çağrısında bulunan Sisi, Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasına yönelik her türlü girişimi reddettiklerini kaydetti.

Sisi, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Milatovic, iki ülkenin uluslararası krizlere ilişkin pozisyonlarının, savaş ve güç kullanımından ziyade diplomatik çözümlere ve işbirliğine öncelik vermesinden övgüyle söz etti.

Karadağ Cumhurbaşkanı ise ülkesinin Filistin meselesine iki devletli çözüme verdiği desteği yineledi.

Jakov Milatovic, iki ülke arasında 2006 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Mısır'ı ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı oldu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
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