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Sis Dağı'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü yapıldı

Sis Dağı'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü yapıldı
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Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçenin Hanyanı mevkisinde başlayan ve Sis Dağı'na kadar devam eden yürüyüşe katılanlar, metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Vali Aziz Yıldırım, Sarıkamış şehitlerinin ne yiyecek ne de sıcak bir yer düşünüp düşmana ve soğuğa karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Düşmanın bile Sarıkamış şehitlerinin cenazeleri önünde selama durduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir savaşta görülmeyen kahramanlık... Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizler onların torunları olarak, bu vatan toprağının her karışını hangi şartta ve ahvalde olursa olsun korumak için elimizden geleni yapıp canımızı ortaya koyacağız. Aksi takdirde başkaları bizleri boyunduruğu altına almaya, hükümranlığı altına almaya çoktan hazırlar. Biz gerekirse bu vatan, bu topraklar için şehit olmaya hazırız. Başkalarının 'ölmek' dediği şey, bizim için şehadettir, düğün bayramdır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehitleri saygı ve minnetle anmak için anlamlı bir program yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Anadolu'nun kadim topraklarını bize Türk yurdu olarak emanet eden Sarıkamış şehitlerimizi anıyoruz. Peygamberimizden sonraki en yüce makamda olduğuna inandığımız şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Bu kadim topraklarda mücadelemizi tam bağımsız Türkiye yolunda sürdürmeye devam edeceğiz."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun da katıldığı program, Kur'an-ı Kerim okunması ve katılımcılara buğday çorbası ve keşkek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel
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