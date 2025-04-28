Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından 13 gündür tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni yazılı açıklama yapıldı.

"BAŞKA BİR KIRILMA NOKTASINA GELMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

"BEYİN ÖDEMİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.