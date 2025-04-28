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Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

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İstanbul'daki evinde kalp krizi geçiren ve 12 saat süren bir operasyon geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi. Önder'in hayati tehlikesinin arttığına vurgu yapılan açıklamada "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından 13 gündür tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni yazılı açıklama yapıldı.

"BAŞKA BİR KIRILMA NOKTASINA GELMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız.

"BEYİN ÖDEMİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

boşa masraf çek fişi

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Haber YorumlarıErhan çelik:

rabbim sen şafii isminle şifa gönder.

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Haber YorumlarıMengele:

Saygi deger arkadaslar lütfen olumsuz yorum yapmayiniz hepimizin basina gelecek bir hastalik gecmis olsun dilerseniz insanliginiz ölmez ha iyi veya kötü insan onu bizi yaratan cenabu hak bilir

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Oğlum lokum dağıt arkadaşlara

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

ümit özdağ tutuklandı diye lokma dağıttılar. and olsun bu ölsün bende lokum dağıtıcam.

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Toprak bile kabul etmiyor kendini

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

MHP'liler ve Ülkü Ocakları YAS tutarlar vallahi :)

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Haber YorumlarıBarış KARATAŞ:

tez zamanda inşallah

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Haber YorumlarıSeko:

Hadi hayırlısı....

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Haber YorumlarıBükücü:

Allah bilir de bu adam oradan sağ çıkamayacak gibi duruyor !

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