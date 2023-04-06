Sırrı Sakık'ın çıkışına HDP'li Oluç'tan itiraz: Kamuoyundan gizlenen bir konu yok

Eski HDP Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretine ilişkin, "Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da deklare edilmesi gerekir." açıklamasına HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'tan yanıt geldi. Görüşmede konuşulanların Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları tarafından basınla paylaşıldığını söyleyen Oluç, "Onun dışında gizlenen herhangi bir konu yok. Parti yöneticilerinin dışında yapılan açıklamalar, parti açısından bağlayıcı değildir" dedi.

Eski HDP Milletvekili Sırrı Sakık, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Sakık, "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir" dedi.

"GÖRÜŞMEDE KONUŞULANLARI BASINLA PAYLAŞTIK"

Sakık'ın açıklamalarına HDP'den yanıt geldi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede konuşulanların basınla paylaşıldığını, kamuoyundan gizlenen bir şey olmadığını belirtti. Parti yöneticileri dışında yapılan açıklamaların HDP'yi bağlamadığını kaydeden Oluç, şunları söyledi: "Ben de gördüm kimi paylaşımları. Hiçbir doğruluk payı yok. Çünkü biz sayın Kılıçdaroğlu başkanlığında bir heyetle bizim Eş Genel Başkanlarımızın başkanlığında bir heyet birlikte bir görüşme yaptık. O görüşmede ne konuştuysak, karşılıklı görüşlerimizde ne ilettiysek bunların hepsini bir şekilde hem Sayın Kılıçdaroğlu hem bizim Eş Genel Başkanlarımız basının önünde tekrarladılar. Dolayısıyla içeride konuşulmuş olan ne varsa bunların hepsi dile getirilmiş oldu.

"GİZLENEN HERHANGİ BİR KONU YOK"

Onun dışında dile getirilmemiş olan gizlenen herhangi bir konu yok. Bu yöndeki iddiaların, ifadelerin asılsız olduğunu çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü ben de o görüşmedeydim. Zaten bizim tarzımız değil. Biz demokratik, şeffaf siyasetten yanayız. Türkiye'de demokrasinin, adaletin, hukukun yeniden işlenir hale gelmesi, barışın, özgürlüğün gerçekleşmesi için mücadele ediyoruz. Ne konuşulduysa kamuoyunun önünde onlar tekrarlandı. Bu konuda görüşmeye katılan herkes de aynı şeyi söyledi."

"İKTİDAR BAŞKA BİR HAVA YARATMAK İSTİYOR"

Oluç, görüşmenin içeriği üzerine şu açıklamaları yaptı: "İktidar bu tür lafları yayarak toplumda başka bir hava yaratmak istiyor. Cumhur İttifakı ve onun sözcüsü olan medya kuruluşları böyle bir hava yayarak bir farklı iş konuşulmuş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Doğru değil bu. Böyle bir gizli konuşulacak bir şey de yok. Evet, biz kayyumlarla ilgili en başından beri kayyumların atanmasına itiraz ediyoruz çünkü halkın iradesini çiğneyen bir adımdır.

"NE SÖYLÜYORSAK BUNLARI BİR KEZ DAHA SÖYLEDİK"

Biz başından beri sürmekte olan siyasi davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda siyasi davalar olduğunu, bunların hukukla alakasının olmadığını söylüyoruz. Bunların hepsini dile getirdik. Meclis'te ya da kamuoyu önünde ne söylüyorsak bunları bir kez daha söyledik.

11 MADDELİK TUTUM BELGESİNİ HATIRLATTI

Zaten bütün bunların toplanmış olduğu ve bizim de 2021 Eylül ayında yaptığımız deklarasyonda da bunların hepsi yer alıyor. Orada 11 maddelik tutum belgesinde ne yazıyorsa bunların hepsini CHP Heyeti'ne de açıkladık. Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir kez daha söyledik. Onlar da kendi üretmiş oldukları Millet İttifakı'nın ortak belgeleri bize aktardılar özet olarak. Çıkınca da bunlar aynen dile getirilmiş oldu.

"PARTİ YÖNETİCİLERİNİN DIŞINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR HDP'Yİ BAĞLAMAZ"

Bu tür iddiaları ortaya atıp değerlendirmeden önce partinin yöneticilerine bakmak gerekiyor. Parti hakkında bağlayıcı söz söyleyecek kişiler bellidir. Eş Genel Başkanlarıdır, Parti Sözcüsüdür, Grup Başkanvekilleridir ve Kadın Sözcüsüdür. Esas itibaren partiyi bağlayan sözler, laflar, politikalar bu sözcüler tarafından dile getirilir. Parti yöneticilerinin dışında yapılmış olan açıklamalar, konuşmalar parti açısından bağlayıcı değildir kesinlikle."