Sırra kadem basan CHP'li Aykut Erdoğdu'dan uzun süre sonra ilk paylaşım

Eski eşinin ses kayıtlarını ortaya çıkarmasının ardından partisinden istifa eden ve uzun süreden bu yana ortalıkta görünmeyen CHP'li Aykut Erdoğdu, uzun süre sonra ilk kez paylaşımda bulundu. Erdoğdu deniz kıyısından yaptığı paylaşıma "Dünya'nın en güzel ülkesi" notunu düştü.

CHP İstanbul Milletvekilliği yaptığı sırada eski eşinin paylaştığı ses kaydı ile gündeme gelen Aykut Erdoğdu ve Erdoğdu'nun yeni eşi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi (YDK) üyesi Tuba Torun Erdoğdu partiden istifa etti. Söz konusu ses kayıtlarında Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun için, "50 kişi ile birlikte olmuş biri" şeklinde ifadeler kullandığı duyuluyordu.

İSTİFASININ ARDINDAN ADETA SIRRI KADEM BASTI

Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etmesinin ardından adeta sırra kadem bastı ve inzivaya çekildi. Uzun zamandan bu yana ortalıkta görünmeyen ve sosyal medya hesabını kullanmayan Erdoğdu, ilk kez bir paylaşımda bulundu.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİ"

Instagram hesabından deniz kıyısında bir fotoğraf paylaşan Erdoğdu, fotoğrafın altına ise, "Dünya'nın en güzel ülkesi" notunu düştü. Takipçileri de fotoğrafın altına "Özledik sizi, lütfen dönün artık" gibi yorumlar yapıldı.

İşte o paylaşım:



