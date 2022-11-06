Sarıyer'deki lüks sitede yakalandı! Kırmızı bültenle aranan Sırp çete liderinin evinin bahçesinden 3 kadın cesedi çıktı iddiası

Sarıyer'deki bir villada Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic yakalandı. Bojanic'in Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğünden şüphelenen ekipler, villanın bahçesinde kazı yaparak ceset aradı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı ise "Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. Sırp mafya liderinin bahçesi. Mafya lideri gözaltında, kazıda üç kadın cesedi bulunmuş" diyerek çeşitli iddialarda bulundu.

Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.

BAHÇEDE KAZI YAPILDI

Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

ALTAYLI, 3 CESET BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından bahçede kazının yapıldığına dair bir video yayınladı. Altaylı, "Yer İstanbul'da Sarıyer'deki bir site. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014'ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuşturucu kuryesi oldukları iddiası var." ifadelerini kullandı.