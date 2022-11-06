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Sarıyer'deki lüks sitede yakalandı! Kırmızı bültenle aranan Sırp çete liderinin evinin bahçesinden 3 kadın cesedi çıktı iddiası

Güncel Haberler

Sarıyer'deki bir villada Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic yakalandı. Bojanic'in Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğünden şüphelenen ekipler, villanın bahçesinde kazı yaparak ceset aradı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı ise "Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. Sırp mafya liderinin bahçesi. Mafya lideri gözaltında, kazıda üç kadın cesedi bulunmuş" diyerek çeşitli iddialarda bulundu.

Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.

Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı! Ekipler kaldığı villanın bahçesinde ceset aradı

BAHÇEDE KAZI YAPILDI

Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı! Ekipler kaldığı villanın bahçesinde ceset aradı

ALTAYLI, 3 CESET BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından bahçede kazının yapıldığına dair bir video yayınladı. Altaylı, "Yer İstanbul'da Sarıyer'deki bir site. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014'ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuşturucu kuryesi oldukları iddiası var." ifadelerini kullandı.

Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı! Ekipler kaldığı villanın bahçesinde ceset aradı

Haberler.com - Güncel

Sarıyer 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

bekir yapici:

kilicdaroglu´nun uluslararasi uyusturucu baronlarinin ülkemize yerlestikleri villalarda lüks otellerde yasadiklari sokaklarda catisdiklari iddiasi dogru cikiyor gibi torbacilar yakalaniyormus iyide mersin limaninda ve icerde disarda yakalanan tonlarca uyusturucunun sahipleri nerde malesef ülkemizde sanki yolunda gitmeyen bir seyler var gibi

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Mehmet Vatandaş:

ülke yol geçen hanı olmuş diyoruz kızıyorlar, ipini koparan ver elini Türkiye:))

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