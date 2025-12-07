Haberler

Şırnaklı marangoz, olası kazalara karşı ağır tonajlı araçları durdurabilecek fren sistemi geliştirdi

Şırnaklı marangoz, olası kazalara karşı ağır tonajlı araçları durdurabilecek fren sistemi geliştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silopi'de marangozluk yapan Orhan Yalıç, ağır tonajlı araçlar için geliştirdiği otomatik fren sistemi ile olası kazaları önlemeyi amaçlıyor. Sistemin prototipi tescillendi ve destek bekliyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde marangozluk yapan Orhan Yalıç (43), olası kazalara karşı ağır tonajlı araçları durduracak fren sistemi geliştirdi.

Yalıç, yaklaşık 7 yıl önce özellikle ağır tonajlı araçlarda kullanılacak fren sistemi geliştirmek için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda çok sayıda sürücüyle görüşen Yalıç, araçların frenlerinin boşalması, sürücünün uyuklaması veya yaşayabileceği herhangi bir sağlık probleminde iki saniyede devreye girebilen fren sistemi projesini hazırladı.

Yalıç'ın Türk Patent ve Marka Kurumuna sunduğu proje 2 Şubat 2024'de tescillendi.

Projenin prototipini yapan Yalıç, basın mensuplarına, dünyada trafik kazalarının can kayıplarına ve hasarlara yol açtığını söyledi.

Bu kapsamda bir sistem geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Yalıç, tır ve kamyon şoförleriyle yaptığı görüşmelerin ardından projeyi hazırlamaya başladığını belirtti.

Yalıç, geliştirdiği sistemle sürücünün sensör ve kameralar aracılığıyla anlık olarak takip edildiğini anlatarak, "Sistem, sürücünün uykuya dalması, bayılması, kalp krizi geçirmesi gibi durumları algıladığında önce sirenle uyarı veriyor. Sürücünün iki saniye içinde tepki vermemesi halinde ise 'hayat freni' sistemi otomatik olarak devreye giriyor. Böylelikle aracın arka lastiklerinin bulunduğu şase bölgesine monte edilen aparat, lastiklerin altına giriyor. Bu sayede lastiklerin dönüşü engellenerek, aracın kontrollü bir şekilde durması sağlanıyor. Ayrıca sürücü, aracın freninin boşalması durumunda sistemi manuel olarak da devreye sokabiliyor." dedi.

Geliştirdiği sistemin tescillendiğini dile getiren Yalıç, "Ayrıca markası, marka belgesini, üretim, pazarlama ve satış belgelerini de aldık. Projenin hayata geçmesi için ilgili kurumlar ve yatırımcılardan destek bekliyorum. Sistemin trafik güvenliğine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.