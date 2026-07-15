Haberler

Şırnak ve Bingöl'de şehitler için mevlit

Şırnak ve Bingöl'de şehitler için mevlit
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Şırnak ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Şırnak'ta İl Müftülüğü koordinesinde İsmetpaşa Mahallesi Ulu Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra Vali Birol Ekici ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Anma ve Deneyimleme Çadırı"nı ziyaret etti.

Çadırda, 15 Temmuz gecesinin tarihsel seyrini anlatan video gösterimi izlendi, ardından meydanda kurulan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi gezildi.

Etkinliklere, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Solhan Ulu Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Fatih Baz tarafından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Vatandaşlara cami çıkışında gülsuyu ve lokum ikram edildi.

Programa, Kaymakam Okan Ayaz, Belediye Başkan Vekili Sabahattin Kıvanç, İl Genel Meclis Üyesi Mehdi Sevinç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD ordusundan yeni saldırı dalgası! "Başladık" diyerek duyurdular
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim

Yurdun dört bir yanından duaya geliyorlar: Oğluma onun adını verdim
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...

Yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...