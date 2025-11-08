Haberler

Şırnak Valisi'nden Ara Tatil Mesajı

Güncelleme:
Şırnak Valisi Birol Ekici, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girilmesi nedeniyle yayımladığı mesajda tatilin öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, öğretmenlere teşekkür etti.

Şırnak Valisi Birol Ekici, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girilmesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici mesajında, öğrenciler için tatilin hem dinlenme hem de kişisel gelişim açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kitap okumayı, ailenizle vakit geçirmeyi ve yeni döneme hazırlık yapmayı ihmal etmeyin. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yetişmesi için öğretmenlerimizin gösterdiği özveri ve gayret, ilimizin eğitim başarısının artmasında önemli rol oynamaktadır. Eğitime sunduğunuz değerli katkılar için hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel
