Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkış, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları değerlendirdi. Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Alkış, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçen Alkış, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" ve Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karesine oy verdi.

Alkış, "Spor" kategorisinde Artur Vidak'ın "Havalı hareket", "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk", "Gazze: Açlık" kategorisinde Y.M. Al-yaqaobi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" ve Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ile "Portre" kategorisinde de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" ve Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını tercih etti.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

