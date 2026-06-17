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Şırnak'ta 2 hasta, helikopter ambulanslarla Diyarbakır ve Van'a sevk edildi

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Şırnak’ta tedavileri süren 74 yaşındaki bir hasta ile riskli gebe, Sağlık Bakanlığı’na ait helikopter ambulanslarla Diyarbakır ve Van’daki hastanelere sevk edildi.

ŞIRNAK'ta tedavileri devam eden ve ileri düzey sağlık hizmetine ihtiyaç duyan iki hasta, Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulanslarla Diyarbakır ve Van'a sevk edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde tedavi ve takibi sürdürülen 74 yaşındaki Ö.O. durumunun uzman hekimler tarafından değerlendirilmesinin ardından ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bunun üzerine Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulans yönlendirildi. Ö.O., sağlık ekiplerinin gözetiminde helikopter ambulansa alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Ayrıca, Silopi Devlet Hastanesi'nde takip edilen 31 yaşındaki riskli gebe G.T. için de acil sevk kararı alındı. G.T. ve bebeğin sağlık durumunun yakından izlenmesi amacıyla ileri tetkik ve tedavi gereksinimi üzerine helikopter ambulans devreye girdi. Riskli gebe G.T., sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla Diyarbakır'a ulaştırılarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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