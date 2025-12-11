Gabar Dağı'ndaki '7 katlı apartman mağara' doğaseverlerin rotasına girdi

ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyü Kırkağaç mevkisinde bulunan ve halk arasında '7 katlı apartman mağara' olarak bilinen çok katlı kaya yerleşimi, doğaseverlerin rotasına girdi. Uzun süre yasaklı bölgede yer aldığı için ziyaret edilemeyen mağaraya gelenler hem manzaranın hem doğanın keyfini çıkarıyor.

Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyü sınırlarındaki Gabar Dağı Kırkağaç mevkisinde bulunan ve sarp kayalıkların arasına oyularak yapılan kaya yerleşimi, 7 katlı yapısı nedeniyle halk arasında '7 katlı apartman mağara' olarak adlandırılıyor. Uzun süre yasaklı bölgede yer aldığı için ziyaret edilemeyen mağara, son dönemlerde doğa severlerin rotasına girdi. Yerleşimde, geçmişte yaşam alanlarının yanı sıra ibadet ve eğitim amaçlı oyulmuş bölümler bulunduğu, İslam alimlerinin burada talebe yetiştirdiği ifade ediliyor.

'BURALARIN KIYMETİNİ BİLMEMİZ GEREK'

Bölgeye gezi düzenleyen Şehri Nuh Doğa ve Bisiklet Kulübü'nden İzmirli İngilizce öğretmeni İsmail Vatansever, " Şırnak, benim ilk atama yerim. Şırnak'a gelmeden önce tabii ki ön yargılarım vardı, birçok insanda olacağı gibi. Ancak buraya geldikten sonra bu ön yargıların birçoğunun yersiz olduğunu gördüm. Özellikle Şehri Nuh ekibi ile tanıştıktan sonra bu tarz tarihi ve güzel yerleri görme ve buraları ziyaret etme fırsatını buldum. Bu tarz yerler, bize bir nefes alma imkanı tanıyor. O yüzden buraların kıymetini bilmemiz gerek. Ben özellikle şehir dışına gelen benim gibi memur arkadaşların ve yerli halkların da gelmesini görmesini isterim. Ne kadar zengin bir ülkede yaşadığımızı, ne kadar zengin bir coğrafyada yaşadığımızın farkına varmak için çok güzel yerler" dedi.

'KEŞFETMEK BİZE İYİ GELİYOR'

Mardin'den gelen Dargeçit Doğa ve Spor Kulübü'nden Dargeçit Tapu Müdürü Ankaralı Filiz Özbek de "Dargeçit'te yaklaşık 2 yıldır görev yapıyorum. Bizler doğaseverler olarak Dargeçit'te bir doğa ve spor kulübü kurduk. Dargeçit'in keşfedilmemiş tarihi, doğası, muhteşem yerlerine gittik. Aslında çok da insan elinin değmediği yerlerdi. Bugün de Akdizgin'e geldik. Şırnak Güçlükonak'a bağlı Akdizgin apartman mağaraları. Muhteşem bir tarih var burada. İnsanı büyüleyen bir tarih. Gerçekten bütün doğaseverleri, biz Şırnak ve Mardin ilçelerine bekliyoruz. Bizler ama bu el değmemiş yerlerde de insanları görmek istiyoruz. Bize iyi geliyor keşfetmek. Onlara da iyi gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

'GELİP GÖRÜLMEYE DEĞER BURALAR'

Mehmet Salih Akar ise "Mardin Dargeçit'ten geliyorum. Buraları gelip görmek istedik bugün. Hem doğa yürüyüşü hem piknik havası oldu bizim için. Apartman mağaralarını çok beğendik. Eskiden insanlar, buralarda hayvanlarıyla beraber yaşıyormuş. O çok ilginç geldi bize. Gerçekten ilk defa böyle bir yere geldik. Manzarası çok harika. Gelip görülmeye değer buralar. Herkesi buraya gelmesini tavsiye ediyoruz herkesi. Biz çok beğendik" dedi.

'MAĞARALAR ÇOK ETKİLEYİCİ'

Şırnaklı Abdullah Buruk ise doğaseverleri bölgeye davet ederek, şöyle konuştu:

"Haftanın yorgunluğunu atmak için buraya geldik. Gelip doğa yürüyüşü yaptık. Burada insanlar sosyalleşmişler, apartman şeklinde sosyal alanlar oluşturulmuş. Hayvanlarıyla beraber kalacağı, insanların topluca yaşadığı apartman şeklinde mağaralar çok etkileyici. Memleketimizin her köşesi çok güzel, çok değerli. Şırnak'ımız da çok güzel, çok değerli. Buraya bütün doğaseverleri bekliyoruz. Gelsinler, görsünler bizim gibi. Büyükçe bir kanyon var, eminim çok beğenecekler. Herkesi bekliyoruz."