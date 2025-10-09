Haberler

Şırnak'ta Yolda Kaza: 11 Yaralı
Güncelleme:
Kaza, saat 07.00 sıralarında Ortabağ ile Ortasu köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki İ.H.Ö., S.A., B.K., S.O., S.O., S.T., İ.B., M.T., A.C., B.Ç. ve C.B. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

