Şırnak'ta 7 katlı apartmanın çatısına isabet eden yıldırım hasara neden oldu
Şırnak'ın Kumçatı beldesinde, yıldırım bir apartmanın çatısına isabet etti. Olayda çatıda ve üst kattaki banyoda hasar meydana geldi.
Şırnak'ın merkez Kumçatı beldesinde yıldırımın isabet ettiği 7 katlı binanın çatısında hasar oluştu.
Nasırhan Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katına dün akşam saatlerinde yıldırım isabet etti.
Yıldırımın etkisiyle çatıda ve apartmanın son katında bulunan bir evin banyosunun tavan kısmında hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel