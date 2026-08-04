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Silopi'de valizlerde 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Silopi'de valizlerde 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Habur Sınır Kapısı'nda narkotik köpeği 'Aspar'ın katılımıyla yapılan aramada, yabancı uyruklu S.K.M'nin valizlerindeki 19 parça kıyafete emdirilmiş 7 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde valizlerinde 7 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu S.K.M'nin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Habur Sınır Kapısı'nda, narkotik köpeği "Aspar"ın da katılımıyla şüphelinin valizlerinde arama yapıldı.

Aramada, valizlerdeki 19 parça kıyafete emdirilmiş 7 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???

Kaynak: AA
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