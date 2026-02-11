Haberler

Şırnak'ta meyve kasalarında 1 kilo 431 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Şırnak'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada meyve kasalarına gizlenmiş 1 kilo 431 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki bir güvenlik noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Narkotik köpeğin aracın kasasında yer alan meyve kasalarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 3 kasadaki meyvelerin arasına gizlenmiş 1 kilo 431 gram skunk bulundu.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
