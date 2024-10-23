Şırnak'ta Üniversite Öğrencilerinden İsrail'e Karşı Yürüyüş

Şırnak'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Yüreğimde Filistin" temasıyla yürüyerek tepki gösterdi.

Üniversitenin fuaye alanında bir araya gelen, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, "Yüreğimde Filistin" temasıyla İktisat Fakültesi'ne kadar yürüyüş yaparak İsrail aleyhine slogan attı.

Öğrenciler adına burada açıklama yapan Kenan Eren, İsrail'in aylardır okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayrımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini söyledi.

Eren, şunları kaydetti:

"Avrupa devletleri, kardeşlerimize yapılan saldırılara karşı kör, sağır ve dilsiz hale gelmekle yetinmeyip, vatanını ve milletini savunan mücahit kardeşlerimizi eleştiriyor, İsrail'in zalimliğine destek veriyor. Filistin, yıllardır süren zulüm ve haksızlıklar karşısında dimdik ayakta duruyor. Her karış toprağında şehitlerin kanı, her taşında özgürlüğe duyulan özlem saklı. Mazlum bir halkın mücadelesi, sadece bir toprak davası değil, aynı zamanda insan onurunun, hak ve adaletin de mücadelesidir. Filistin, dünya için bir vicdan aynasıdır, bu aynaya baktığımızda insanlığın gerçek yüzünü görürüz."

Etkinliğe, kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.