Şırnak'ta Üniversite Öğrencilerinden İsrail'e Karşı Yürüyüş
Şırnak'ta üniversite öğrencileri, 'Yüreğimde Filistin' temasıyla yürüyerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İktisat Fakültesi'ne kadar yürüdü ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Kenan Eren, açıklamasında, İsrail'in masum sivilleri hedef alarak sürdürdüğü saldırılara karşı tepkilerini dile getirdi ve Filistin'in uzun süredir maruz kaldığı haksızlıklara dikkat çekti.
Şırnak'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Yüreğimde Filistin" temasıyla yürüyerek tepki gösterdi.
Üniversitenin fuaye alanında bir araya gelen, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, "Yüreğimde Filistin" temasıyla İktisat Fakültesi'ne kadar yürüyüş yaparak İsrail aleyhine slogan attı.
Öğrenciler adına burada açıklama yapan Kenan Eren, İsrail'in aylardır okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayrımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini söyledi.
Eren, şunları kaydetti:
"Avrupa devletleri, kardeşlerimize yapılan saldırılara karşı kör, sağır ve dilsiz hale gelmekle yetinmeyip, vatanını ve milletini savunan mücahit kardeşlerimizi eleştiriyor, İsrail'in zalimliğine destek veriyor. Filistin, yıllardır süren zulüm ve haksızlıklar karşısında dimdik ayakta duruyor. Her karış toprağında şehitlerin kanı, her taşında özgürlüğe duyulan özlem saklı. Mazlum bir halkın mücadelesi, sadece bir toprak davası değil, aynı zamanda insan onurunun, hak ve adaletin de mücadelesidir. Filistin, dünya için bir vicdan aynasıdır, bu aynaya baktığımızda insanlığın gerçek yüzünü görürüz."
Etkinliğe, kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Sivil Toplum Orta Doğu Politika Filistin İsrail Güncel Masum Gazze
Sıcak Gelişme:
MHP lideri Bahçeli: TUSAŞ'A yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacaktır.