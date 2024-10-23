Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta Üniversite Öğrencilerinden İsrail'e Karşı Yürüyüş

Şırnak'ta Üniversite Öğrencilerinden İsrail'e Karşı Yürüyüş
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta üniversite öğrencileri, 'Yüreğimde Filistin' temasıyla yürüyerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İktisat Fakültesi'ne kadar yürüdü ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Kenan Eren, açıklamasında, İsrail'in masum sivilleri hedef alarak sürdürdüğü saldırılara karşı tepkilerini dile getirdi ve Filistin'in uzun süredir maruz kaldığı haksızlıklara dikkat çekti.

Şırnak'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Yüreğimde Filistin" temasıyla yürüyerek tepki gösterdi.

Üniversitenin fuaye alanında bir araya gelen, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, "Yüreğimde Filistin" temasıyla İktisat Fakültesi'ne kadar yürüyüş yaparak İsrail aleyhine slogan attı.

Öğrenciler adına burada açıklama yapan Kenan Eren, İsrail'in aylardır okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayrımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini söyledi.

Eren, şunları kaydetti:

"Avrupa devletleri, kardeşlerimize yapılan saldırılara karşı kör, sağır ve dilsiz hale gelmekle yetinmeyip, vatanını ve milletini savunan mücahit kardeşlerimizi eleştiriyor, İsrail'in zalimliğine destek veriyor. Filistin, yıllardır süren zulüm ve haksızlıklar karşısında dimdik ayakta duruyor. Her karış toprağında şehitlerin kanı, her taşında özgürlüğe duyulan özlem saklı. Mazlum bir halkın mücadelesi, sadece bir toprak davası değil, aynı zamanda insan onurunun, hak ve adaletin de mücadelesidir. Filistin, dünya için bir vicdan aynasıdır, bu aynaya baktığımızda insanlığın gerçek yüzünü görürüz."

Etkinliğe, kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Sivil Toplum Orta Doğu Politika Filistin İsrail Güncel Masum Gazze

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
Kuruluş Osman neden yok, Kuruluş Osman yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? YouTube bugün açılır mı? 23-24 Ekim YouTube düzeldi mi? Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba? Erişim engeli ne zaman kalkacak? Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.