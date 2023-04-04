Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü

Güncel Haberler

Şırnak'ın Uludere ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Hüsamettin Hamarat yönetimindeki 72 AAZ 220 plakalı tır, Şırnak-Uludere yolunun 3. kilometresinde Abdulkerim Ürün'ün kullandığı 06 COU 51 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Esmer Ürün ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

???????

Kaynak: AA / Güncel

Uludere Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title