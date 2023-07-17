Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyon: 1 tutuklama

Şırnak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ŞIRNAK'ta terör örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.<İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Son 1 haftada 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.