Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
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ŞIRNAK'ta son 1 haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
ŞIRNAK'ta son 1 haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Son 1 haftada yapılan baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından 1 kişi serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol ile serbest kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel