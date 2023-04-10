Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama
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Şırnak'ta DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel