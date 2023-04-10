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Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 tutuklama

Güncel Haberler

Şırnak'ta DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak PKK Güncel Haberler

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