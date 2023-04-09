Şırnak'ta takla atan kamyonette 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şırnak- Nusaybin kara yolu 20'nci kilometresinde seyreden B.S. idaresindeki 41 KJ 882 plakalı kamyonet, Turgutlu köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araç refüje çarparak durdu.
Kazada kamyonetteki A.Ç. hayatını kaybetti, sürücü ile M.K. ve A.S. yaralandı.
Yaralılar, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Güncel