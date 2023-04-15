Şırnak'ta sel sonrası dev şelale oluştu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağış sonrası dev şelale oluştu. Metrelerce yüksekten düşen su kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyü yakınlarındaki 40 metre yükseklikteki dev şelale yağmur yağışı sonrası debisi yükseldi. Dev şelale için kilometrelerce öteden gelen vatandaşlar fotoğraflar çekmeye başladı. Günlerdir aralıksız yağan yağmur sonrası pınarlardan akan su fazla olunca şelale de coştu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeye vatandaşların akını oldu. İlçe merkezinin yanı sıra bir çok köyden şelaleyi görmek için gelenler gün boyu fotoğraflar çekmeye başladı. Şaban Gükçe isimli vatandaş arkadaşlarıyla beraber fotoğraflar çekmek için şelaleye geldiklerini söyledi. Gükçe, "Günlerdir yağmur yağıyordu bizde burayı merak ettik gelip fotoğraflar çektik videolar çektik. Her yıl bu vakitlerde şelale bir başka güzel oluyor. Karpostallık görüntü oluşturuyor" dedi.