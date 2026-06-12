Terörsüz bir Türkiye inşa edeceğiz

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "İnşallah 5, 10, 20 sene sonrasında asla terörün, kavganın, kanın, gözyaşının değil, kitabın, ilmin, irfanın, çalışmanın, başarının, gençlerin huzurunun, mutluluğun olduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü destekleriyle Yeşeren Gençlik Derneğince, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesindeki Vali Aydın Arslan İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan ve Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okuma salonunun açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Turan, törende yaptığı konuşmada, okuma salonunun yapımına katkı sunanlara teşekkür ederek, bugün birbirinden güzel etkinlikler dolayısıyla Şırnak'ta bulunduklarını söyledi.

"Bugün kütüphanemizden sonra Türkiye'nin 81 ilinden gelen şehit gazi yakınlarımız, ailelerimizle bir arada olacağız. Derneğimiz şimdiye kadar 76 kütüphane açmış. Bakanlığımız her ne kadar emniyet, sahil güvenlik, jandarma gibi kolluk birimlerini alsa da bu güzel ve önemli görevlerin yanına göç, nüfus, AFAD, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü gibi sivil alanlarımız da var." ifadelerini kullanan Turan, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün derneklerin yaptığı önemli projelere destek olarak çok farklı çalışmalara imza attığını belirtti.

Yeşeren Gençlik Derneği'nin öncülüğünde bu kütüphanenin de Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle projelendirildiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Kütüphane bizim eğitimimizin temel taşlarından biri. Şırnak'ta, Cizre'de, aşağımızda Orta Doğu'da kavga, savaş, terörle anılmak yerine tam bu toprakların hatırası olan kitapla, ilimle, irfanla anılmayı çok özledik çünkü bizim tarihimiz kavgayla değil, barışla inşa edilen. Tarihimiz savaşla, terörle, sorunlarla, krizlerle değil, ilimle, irfanla yoğrulmuş çok özel bir tarih. Kimseyle savaşmanın, sınırları zorlamanın, farklı farklı büyük ülkelere sırtını dayayarak kendi ülkesinde yanlış yapmanın faydasının da olmadığı zamanlardayız. Beraber büyümek zorundayız. Beraber öğretmek durumundayız."

Çok büyük gençlik nüfusu olan bir ülkede yaşadıklarını dile getiren Turan, "Avrupa'nın, dünyanın uyuşturucuyla, terörle, kavgayla, eğitimsizlikle kaybettiği bir dünyada Türkiye'mizde gençlerimizi ayağa kaldırmaya çalışan, yarını hazırlayan bir dönem yaşıyor." diye konuştu.

"Bu ilin hiçbir yeri terör yatağı olmaz, olmamalıdır"

Turan, bölgede gençlerle buluşmaya, okul ve kütüphane açmaya, altyapı, yol çalışmaları yapıp "gelecek endişesi olmasın" diye uğraşmaya gayret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bakınız yıllarca içimizi acıtan bir tanımlama oldu. Tüm haberlerde duyduğumuz, siyasal metinlerde okuduğumuz bir tanımlama oldu. 'Terör bölgesi, terör yatağı.' dediler. Ben isyan ediyorum bir Çanakkale evladı olarak. Bu ilin hiçbir yeri terör yatağı olmaz, olmamalıdır. Bu ilin hiçbir bölgesi, kenti, köyü terörün yatağı olmaz, olmamalıdır. Adını verdiğimiz şehidimizi düşünün. 20'li yaşlarda tebessümüyle andığımız, kendi sazıyla türkü söyleyen, ülkesinin bir köşesine gidip anne babasını bırakıp gençlerine eğitim için emek veren bir kardeşimizi, öğretmenimizi genç yaşta şehit etmenin, öldürmenin bir topluma, bir millete hangi faydası olabilir? Genç bir öğretmeni katletmenin hangi anlayışa, siyasal etiğe, terör kültürüne, ülke anlayışına faydası olabilir? Biz o şehitlerimizi verdik. 40 yıl geçti. Ama artık yapmamak, kavga etmemek, barışmak, geçmişle hesaplaşmak istiyoruz. Kimin hatası varsa, kim yanlış yapmışsa, kim o genç şehitlerimize sebep olmuşsa hatasıyla yüzleşsin, bir daha bu hataları yapmamak üzere masada olsun ve bir daha kavga olmasın istiyoruz. Kolay değil. Her şeyin farkındayız. Her ailemiz zarar gördü, ekonomik olarak gördü. Şehit vererek gördü. Dağa kaçırılarak gördü. Herkes zarar gördü."

"Bu gençlere terörsüz bir ülke bırakma ısrarıyla yolumuza devam edeceğiz"

Bülent Turan, geçmişle kavga etmenin, ısrarla aynı şeyleri tekrar etmenin hiç kimseye faydası olmadığının altını çizerek, "Sabredeceğiz. İdare edeceğiz. Ama kararlılıkla, mutlaka bu gençlere terörsüz bir ülke bırakma ısrarıyla yolumuza devam edeceğiz. Ama gözümüz kör değil. Herkesin ne yaptığını bilen insanlarız." dedi.

Devlet güvenliğinden asla taviz verilmeyeceğini vurgulayan Turan, "Bu süreci herkesin iyi değerlendirmesi lazım. Bir daha altında kalırsak çok büyük bedeli olacağını, bir daha yanlış yapılırsa kolay kolay hiç kimsenin bir daha masaya oturamayacağını, bölgeye tekrar eski günlerde olduğu gibi kötü tabloların hakim olacağını hatırlatmak isterim. Kuzeyimize, güneyimize bakın, savaş var. Bu kadar kargaşanın içerisinde hala kardeşliğini pekiştirmeye çalışan, hala bayrağın altında gururla yaşamaya çalışan 86 milyon eşit insanlarız, kardeşleriz. Fikrimiz, zikrimiz, mezhebimiz, dinimiz, memleketimiz farklı olabilir ama yeri geldiğinde aynı çorbaya kaşık sallayan insanlarız. Aynı bayrak altında gururla duran insanlarız. O yüzden altını çizmek istiyorum ki, bu tarz etkinlikleri artıracağız." diye konuştu.

Turan, hataları değil iyi tarafları öne çıkaracaklarını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnşallah bu ülkenin 5, 10, 20 sene sonrasında asla terörün, kavganın, kanın, gözyaşının değil, kitabın, ilmin, irfanın, çalışmanın, başarının, gençlerin huzurunun, mutluluğun olduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Biz yolumuzda kararlılıkla devam etmeye, ısrarlı devam edeceğiz. Bakınız biz bu işleri yaparken dünyanın başka taraflarında batılı ülkelerde o ülkenin çocukları mühendis, doktor, sanatçı oldu. Ama aynı ülkenin yöneticileri bizim ülkemizde bizi sevmeyen, ülkeyi sevmeyen terörle çalışan insanlara para, silah, tank, top verdi. Onların evlatlarına mühendis olmak, doktor olmak düştü. Bize şehit ve gazi olmak düştü. O yüzden diyoruz. Başka amaçların aparatı, oyuncağı olmak yerine bu ülkenin vatandaşı olarak gururla yaşamaya devam edeceğiz. Biz bu güzel şehrin de terörle değil, başarıyla ve yatırımla anılmasını ümit ediyoruz. Bizler elimizden geldiğince bu yürüyüşe destek olacağız."

"Okuma salonunda daha çok mühendis, doktor ve avukat yetiştirecek"

Şırnak Valisi Birol Ekici ise okuma salonunun açılışına destek verenlere teşekkür etti.

Genç bir nüfusa sahip olduklarını belirten Ekici, 177 bin öğrencinin bulunduğunu, okuma salonunda daha çok mühendis, doktor ve avukat yetiştireceklerini söyledi.

Ekici, "Şehit Aybüke Yalçın Okuma Salonu'nda yetişen çocuklar, daha sonra Türkiye'nin en çok petrol üretilen sahalarından biri olan Şehit Aybüke Yalçın Petrol Üretim Sahası'nda da çalışarak ülkeye hizmet edecek. Bu okuma salonları sayesinde inşallah daha başarılı öğrenciler yetiştireceğiz." dedi.

Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan da vatan ve bayrak uğruna şehit olanlar için kütüphaneler kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Şimdiye kadar Doğu, Güneydoğu, deprem bölgeleri ve Ankara'da olmak üzere şehitlerin adını yaşatmak amacıyla 76 kütüphane ve okuma salonu açtıklarını bildiren Atan, şunları aktardı:

"Gabar Dağları denilince şehit haberleri gelirdi. Ama bugün Rabbime hamdolsun, önce şehitlerimizin sayesinde, sonra Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve güvenlik güçlerimizin mücadelesiyle artık dağlarımızda şehit haberleri değil, petrol fışkırıyor. Bugün de burada devletimizin desteğiyle, derneğimizin ev sahipliğinde okulumuzda şehidimizin ismini verdiğimiz bir okuma salonunu açacağız. Şehit Aybüke Yalçın'ı tebessümüyle, güler yüzüyle, müzik notalarıyla tanımlıyoruz. Şehit olmadan önce, 'Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim vatanımızdır.' demişti. Bu sözü hepimizin hafızasında kaldı. Ama onun gülüşünü, tebessümünü, idealist bir öğretmen oluşunu ve çocuklarımızı bu coğrafyada sevgiyle yetiştirdiğini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız."

İl Müftü Vekili Abdullah Şanlı'nın dua etmesinin ardından okuma salonunun açılışı yapıldı.

Bakan Yardımcısı Turan, okuma salonundaki öğrencilerle sohbet etti.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Kumçatı Belde Belediye Başkanı Cemil Demir katıldı.