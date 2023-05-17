ŞIRNAK'TA ŞEHİT OLAN ÖZCAN İLHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞIRNAK Bestler Dereler bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Ataköy Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan için Ataköy Ömer Duruk Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, şehidin eşi Esra İlhan, annesi Gülveşin İlhan, abisi Emrah İlhan ve akrabalarının yanı sıra, İstanbul da görevli çok sayıda askeri erkan katıldı. Şehidin cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Cenaze namazı sırasında şehidin eşi Esra İlhan ve annesi Gülveşin İlhan'a askeri sağlık personeli ve kadın astsubaylar eşlik etti. Cenaze namazının ardından yapılan askeri tören sonrası şehidin cenazesi Edirnekapı şehitliğinde defnedildi.

Görüntü dökümü:

-Cenazeden görüntüler