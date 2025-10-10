Şırnak'ta şehit çocuklarının doğum günü kutlandı

Şırnak'ta farklı tarihlerde şehit düşen güvenlik korucularının çocukları için doğum günü kutlaması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kentte 10 Ekim'de doğan 5 şehit çocuğu için Polisevi bahçesinde doğum günü etkinliği düzenlendi.

Balonlar ile süslenen bahçede, şehit çocukları Şemsiye Atak (13), Tuba Bilik (12), Yasin Bilik (8), Hasan Erdem (10) ve Ahmet Erdem (11) hazırlanan ortak doğum günü pastasını kesti.

Vali Birol Ekici, programda yaptığı konuşmada, şehit ve gaziler diyarı Şırnak'ta şehit çocuklarının doğum günlerinin bir yıldır düzenli olarak kutlandığını söyledi.

Daha önce evde kutlanan programa kendilerinin de katılmak istediğini belirten Ekici, şöyle konuştu:

"Bugün biz de onlarla birlikte olmak istedik, onların bu sevinçlerini paylaşmak istedik. Bu çerçevede çocuklarımız için bir yaş günü düzenledik. Ben çocuklarımızın yeni yaşlarında sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum, okullarında başarılar diliyorum. Onlar bizim evladımız. Her zaman biz onların ailesiyiz."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da şehitlerin emanetlerini sonuna kadar sahipleneceklerini belirterek, "Bu çocukları mutlu etmek bizim görevimiz. Şırnak Belediye Başkanı olarak da her zaman başımızın üstünde yerleri vardır." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ise "2025 Aile Yılı" kapsamında birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 yıl önce aracı ile seyir halindeyken terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in oğlu Hasan Erdem de yeni yaşını kutladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İl Müftüsü Orhan Örnek, Şehit, Gazi ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Mehmet Güngör ve şehit aileleri katıldı.