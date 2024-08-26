Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta şehit 12 polis için anma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yıl önce Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasına PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 polis törenle anıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yıl önce Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasına PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 polis törenle anıldı.

PKK'lı teröristlerce 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilen Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yaptırılan "Şehitler Anıtı ve Parkı"nda, saldırıda şehit düşen 12 polis için anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla devam etti.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, törende yaptığı konuşmada, terörle mücadele sayesinde eskiye nazaran barış ve huzur ortamını sağladıklarını söyledi.

Mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini kaydeden Baycar, şöyle konuştu:

"Bugün burada huzurla, refah ve barış içerisinde yaşıyorsak tüm şehitlerimizin sayesinde. Dünyanın en güzel ve stratejik coğrafyasındayız. Bu coğrafyada yaşamanın maalesef bir bedeli var. Dış mihrakların topraklarımızın üstünde maalesef kirli emelleri olmasına sebebiyet veriyor. Her ne şart altında olursa olsun bayrağımızı her zaman dalgalandıracağız. Terör örgütünü bitirme azim ve kararlılığındayız. Yurt içinde yok denecek kadar az bir seviyeye indirdik ve çok şükür yurt içinde de yurt dışında da tamamen etkisiz hale getirecek kudret ve iradeye sahibiz."

Daha sonra Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, İlçe Emniyet Müdür Ayhan Elmalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cizre PKK Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

İncel ne demek? İncel erkek kimlere denir, sosyal medyada incel nedir? Adana'da yağmur var mı? 26Ağustos Pazartesi bugün Adana'da yağmur var mı? MasterChef kaptan kim oldu 26 Ağustos Pazartesi? Bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne? Galatasaray Young Boys maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş hayatı ve biyografisi! Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nereli? 26-27 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi! Niran Ünsal kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? 26-27 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Aloe vera bitkisi evde nerede durmalı, nasıl bakılır? Aloe vera jelinin faydaları neler, nasıl kullanılır? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça 26-27 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24- 30 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sultanbeyli, Esenler 26-27 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi?
title