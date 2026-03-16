Şırnak'ta sağanaktan etkilenen 2 köyde hasarın giderilmesine çalışılıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ballı ve Taşdelen köylerinde sağanak nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, etkili olan sağanaktan etkilenen iki köyde İl Özel İdaresi, AFAD ekipleri ve gönüllüler tarafından çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve hayatın normale dönmesi için ekiplerin sahada görev yaptığı bildirildi.

Öte yandan, Güneyce köy yolunun yağışlar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesine ilişkin Vali Birol Ekici yolda incelemelerde bulundu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Birlik'ten bilgi aldı.

Ekici'nin talimatı üzerine köy yolunda DSİ ve İl Özel İdaresine ait iş makineleri çalışma başlattı.