Şırnak'ta Ramazan Bayramı'nda 4 bin 335 personel görev yapacak

Şırnak Valisi Birol Ekici, Ramazan Bayramı'nda 4 bin 335 personelin görev yapacağını bildirdi.

Vali Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile birlikte bayramda alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ekici, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için her türlü tedbir alındığını, 112 Acil Çağrı Merkezi, emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan 4 bin 335 personelin görev alacağını söyledi.

Ekici, şunları kaydetti:

"Yine yoğun olarak vatandaşlarımızın kullanacağı havalimanı, Habur Sınır Kapısı ve otogarlarda sivil görevli emniyet personelimiz de olmak üzere tüm personelimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerdir. Bu bayramda seyahate çıkacak vatandaşlarımıza da küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir defa trafik tedbirlerine tamamıyla uymalarını rica ediyoruz. Sevdiklerine en güzel şekilde kavuşabilmeleri için aşırı hız yapmamaları, trafik kurallarına riayet etmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Bayramdaki mottomuz İçişleri Bakanlığımızca 'Bayram sensiz olmaz'. Onun için hassasiyetle vurguluyoruz. Trafik kurallarına riayet edelim."

Bayramda havaların yağışlı olacağının tahmin edildiğini ve bunun için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Ekici, ekiplerin bayram sürecinde görevleri başında olacağını bildirdi.

15 Mart'ta kent genelinde yağışlardan dolayı Taşdelen ve Ballı köylerinde hasar meydana geldiğini anımsatan Vali Ekici, "Taşdelen'de aşırı yağışların baraj kapaklarını aşması nedeniyle orada aşırı bir yağış akışı, sel olmuştur. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yerinde alınacak tedbirlere ilişkin tamamıyla uzman ekiplerimiz gayretle çalıştılar. DSİ'den ve AFAD'dan yine bir ekip bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için gereğini yapacağız. Orada hayvan kaybı ile ilgili de bir durum yaşandı. Ahırların sel altında kalması nedeniyle onların da zararlarını gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekici, vatandaşların bayramını tebrik etti.