Şırnak'ta Vaşak Cep Telefonuyla Görüntülendi
Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde nesli tehlike altında olan vaşağı, bir çoban cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde nesli tehlike altında olan vaşağı, bir çoban cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Merkez ilçeye bağlı Akçay köyünde çobanlık yapan Serkan Erik, Gabar Dağı eteklerindeki ağıla hayvanlarını kontrol etmeye gittiğinde ses duyduğu bölgeyi fenerle aydınlattı.
Kurt sandığı hayvanın vaşak olduğunu gören Erik, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kaynak: AA