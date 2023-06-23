Şırnak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Bir Kask Bir Hayat" sloganıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik kask uygulaması yapıldı.

Şırnak'ta motosiklet sürücülerine kask denetimi

ŞIRNAK - Şırnak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Bir Kask Bir Hayat" sloganıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik kask uygulaması yapıldı.

Kentte kask kullanımının önemine dikkat çekmek ve meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını minimuma indirmek amacıyla trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik kask uygulamalarını genişletiyor. Şırnak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimler, şehrin farklı noktalarında devam ederken Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilip, trafikte seyir halindeyken kask kullanmayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı. Ekipler, denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerine kask konusunda bilgilendirmede bulunarak sürücülerin kurallara uyması tavsiyesinde bulundu. Trafik kazalarında yaşanabilecek can kayıplarını yüzde 50 oranda azaltılması hedeflenen uygulamada kasksız sürücüler uyarılarak ikaz edildi. Kask takan sürücülere ise trafik polisleri tarafından teşekkür edildi.

Motosiklet sürücüsü Abdullah İnal, can güvenlikleri için ekiplerin uygulama yaptığını belirterek, "Bizim için ve trafik için de daha sağlıklı oluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Trafikçi ağabeylerinden güzel hediyeler aldıklarını dile getiren motosiklet sürücüsü Ahmet Biter de, "Allah, devletimize zeval vermesin. Sağlığımız için, güvenliğimiz için kasklarımızı takalım. Ehliyetsiz gezmeyelim. Arkadaşlara da teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.