Şırnak'ta motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
Şırnak'ta bir evin önünden çalınan motosiklet, güvenlik kameraları sayesinde bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şırnak'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesinde bir evin önünde park halinde iken motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çalıntı motosikletin yerini güvenlik kameralarından tespit eden polis, zanlılar A.D. ve H.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ekrem Payan