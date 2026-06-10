Haberler

Şırnak'ta leyleklerin akıma kapılmaması için direklere 13 özel platform kuruldu

Şırnak'ta leyleklerin akıma kapılmaması için direklere 13 özel platform kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta leyleklerin elektrik akımına kapılmasını önlemek için enerji nakil hatlarına 13 özel platform yerleştirildi. DKMP ve TEDAŞ işbirliğiyle yürütülen çalışma, leyleklerin güvenli yuva yapmasını ve enerji kesintilerini önlemeyi hedefliyor.

Şırnak'ta, leyleklerin elektrik akımına kapılmasını önlemek amacıyla enerji nakil hatlarının bulunduğu direklere 13 özel platform yerleştirildi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, elektrik direklerine kurulan platformlarla hem leyleklerin güvenli şekilde yuva yapması hem de enerji arzında yaşanabilecek kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Leylek popülasyonunun yoğun olduğu Cizre-İdil ve Cizre-Nusaybin kara yolları güzergahındaki bölgelere 13 platform kuruldu.

Şırnak DKMP İl Müdürü Doğan Bayar, yaptığı açıklamada, göç yolunda bulunan leyleklerin daha güvenli şekilde yuvalanabilmeleri amacıyla elektrik direkleri üzerine leylek platformları yerleştirdiklerini belirtti.

Bayar, "Bu çalışma sayesinde hem leyleklerin yaşam alanları korunacak hem de elektrik kaynaklı olası risklerin önüne geçilecektir. Doğal yaşamın korunmasına yönelik bu anlamlı projede emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu

Aralarında tanınmış isimler var! 14 fenomenin mal varlığına el konuldu
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Netflix, Türk öğretmene 2 milyon TL tazminat ödeyecek

Netflix, Türk öğretmene tazminat ödeyecek! Rakam dudak uçuklatıcı
Güne damga vuran iddia: Fenerbahçe, El Bilal Toure'yi istiyor

Ezeli rakibe transfer oluyor

Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı

Sarayın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası'ndaki ilk hedefimizi açıkladı

Gruptaki ilk maçımız öncesi ateşi yaktı!
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı