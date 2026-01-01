Şırnak'ta AFAD ekipleri beyin kanaması geçiren hastayı paletli araçla hastaneye ulaştırdı
Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde, kardan dolayı yolu kapanan köyde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Ağar, beyin kanması geçirdi. AFAD, UMKE, İl Özel İdare ve jandarma ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından hastayı paletli araçla hastaneye ulaştırmayı başardı.
Şırnak'ta kardan yolu kapanan köyde beyin kanaması geçiren hasta, AFAD, UMKE, İl Özel İdare ve jandarma ekiplerinin desteğiyle paletli araçla hastaneye ulaştırıldı.
Merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Ağar, baygınlık geçirdi. Bunun üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yolu kapalı olduğu için köye ulaşamadı.
Bölgeye yönlendirilen AFAD, UMKE, İl Özel İdare ve jandarma ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu hastaya ulaştı. Ağar, paletli araçla caddeye kadar getirildi.
Ekipler hastayı burada bekleyen ambulansa teslim ederek Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırdı.