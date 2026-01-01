Haberler

Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Güncelleme:
Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim kurumlarına yarın da ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, çeşitli eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu ve bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
