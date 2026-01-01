Şırnak'ta 20 köy yolu kardan kapandı

ÇATILAR ÇÖKTÜ

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi şantiyesinde konteyner yemekhanenin çatısı, üzerindeki karın ağırlığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yemekhane kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde de Selim Üstün'e ait kıraathanenin çatısı üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayın meydana geldiği sırada kıraathanede kimse bulunmazken hasar oluştu.

KAPALI YOLDA HASTAYI BATTANİYLE TAŞIDILAR

1 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ambulansın gidemediği merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi Aliker bölgesinde ayağı kırılan kişiye, AFAD ve sağlık ekipleri yaya olarak ulaştı. Ekipler, yaralıyı yaklaşık 400 metre boyunca battaniye içerisinde taşıyarak 8x8 amfibik paletli araca götürdü. Ardından ambulansa ulaştırılan yaralı hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,