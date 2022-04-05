Şırnak'ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Faraşin Yaylası'nda yol açma çalışmaları sürüyor

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolun açılması için ekipler seferber oldu.

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz'un talimatıyla 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda bulunan ve kış aylarında hayvanları için 4 ailenin yaşadığı Yeşilöz köyünün kardan kapalı yolunu açmak için İlçe Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kar kalınlığının 5 metreye kadar çıktığı yaylada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yol açma çalışması güçlükle yürütülüyor.

Dozerlerle kardan kapanan yolu açmaya çalışan ekipler, metrelerce karla mücadele ediyor.

Yol açma çalışmasının sürdüğünü belirten dozer operatörü İrfan Cin, "Kar kalınlığı tipinin etkisiyle bazı bölgelerde 5 metreye kadar çıkıyor. Dozerlerle yolu açmaya çalışıyoruz. Bu yolu ancak 5 günde ulaşıma açabiliriz. Bazı yerlerde çığ tehlikesi olduğu için çalışmaları tedbirli şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.