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Şırnak'ta 4 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi

Şırnak'ta 4 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi
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Şırnak Devlet Hastanesi'nde kalp kapakçığı yokluğu tanısıyla tedavi gören 4 aylık bebek, Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi.

Şırnak'ta kalp hastası bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde, kalp kapakçığı yokluğu (triküspit atrezisi) tanısıyla tedavi gören 4 aylık bebeğin ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için tahsis edilen ambulans uçak, kente gönderildi.

Ambulansla Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen bebek, burada bekletilen uçağa nakledildi.

Çocuk, daha sonra hava ambulansıyla İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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