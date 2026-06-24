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Şırnak'ta kalp hastası 3 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

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Şırnak'ta kalp hastası 3 yaşındaki A.S., ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Şırnak'ta kalp hastası 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde takip ve tedavisi süren 3 yaşındaki kalp hastası A.S'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen çocuk, ambulans uçağa alınarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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