Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 196 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 196 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 31 Ağustos-6 Eylül'de asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 53 bin 169 paket sigara,1356 elektronik sigara, 859 sigara kağıdı, 184 kilo nargile tütünü, 60 puro, 49 cep telefonu, 2 bin 212 inşaat ve hırdavat malzemesi, 689 muhtelif yedek parça, 898 giyim ve süs eşyası, 187 mutfak eşyası, 827 büro malzemesi, 560 elektrikli ev malzemesi, 813 kozmetik malzeme, 33 kilogram çay, 2 litre alkol, av tüfeği ve 15 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 196 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. ???????

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Aziz başkan gerekeni yaptı!
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

Toplayıp toplayıp depoda çürümeye bırakmış! Akıbetleri belli oldu
Antalya’da 5 yıldızlı otelde savaş gerilimi! Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Lüks otelde savaş gerilimi! Turistler tekme tokat birbirine girdi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede

Suikast timindeki FETÖ'cü haine yardım iddiası! 10 şüpheli adliyede
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?

Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?