Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 82 kişi hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 82 şüpheli yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu, cep telefonu ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 82 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 23-29 Mart'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 17 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 32 cep telefonu, 21 bin 810 paket sigara, 84 elektronik sigara ve likiti, 49 kilogram nargile tütünü, 1773 muhtelif hırdavat malzemesi, 735 tekstil ürünü, 3 bin 401 kozmetik ve süs eşyası ile 1638 muhtelif malzeme ele geçirildi, yakalanan 82 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.