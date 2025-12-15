Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8-14 Aralık'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda, 2 bin 65 gram esrar, 3 bin 610 gram metamfetamin, 12 sentetik hap, 10 senet, 5 yazılı doküman, 89 cep telefonu, gümrük kaçağı 33 bin 486 paket sigara, 88 muhtelif elektronik malzeme, 2 bin 116 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 132 tekstil ürünü, 391 kozmetik eşya, 2 bin 400 süs eşyası ve 218 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda, 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.