Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bir hafta içerisinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 8 gram esrar, 25 sentetik ecza, 1 kilo 431 gram skunk, 3 bong aparatı, gümrük kaçağı 76 bin paket sigara, 6 kilogram kültçe altın, 49 bin 470 muhtelif ilaç, 106 cep telefonu, 900 puro, 9 litre şişe alkol, 2 kilogram tütün, 5 bin 303 gözlük, cüzdan, ayakkabı, parfüm oyuncak, saat ve termos ele geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 53 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.