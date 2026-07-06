Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara, elektronik sigara, altın ve kozmetik ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Haziran-5 Temmuz'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu hap, 1,98 gram sentetik uyuşturucu, 0,50 gram bonzai, 5,32 gram esrar, 2 bong, gümrük kaçağı 10 bin 800 paket sigara, 11 bin 265 muhtelif ilaç, 5 bin 600 elektronik sigara tütünü, 360 elektronik sigara, 10 cep telefonu, 2 kilo 100 gram altın, bakır sikke ve 52 kozmetik ürün ele geçirildi, 21 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı

Yer: Ankara! Trump'ın kalacağı otelin karşısına bakın ne astılar
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Bu kez başrol Haaland! İkon haline gelen sevinç Dünya Kupası'nı sallamaya devam ediyor

Bu tarihi sevinç tüm dünyada ikon oldu
Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi

"NATO'nun ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor"
Komşudaki orman yangını can aldı! Ölü sayısı yükseldi

Komşudaki orman yangını can aldı
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur

Ankara yolundaki Trump, iki seçenek sunup tehdit etti
Haberler.com Ankara Temsilcisi, NATO Zirvesi için kurulan Uluslararası Medya Merkezi'ni görüntüledi

NATO Zirvesi için kurulan uluslararası medya merkezi kapılarını açtı