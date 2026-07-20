Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13-19 Haziran'da terörün finans kaynaklarında kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda,12,04 gram eroin, 16 kilo 439 gram sentetik uyuşturucu, 1 litre morfin, gümrük kaçağı 38 bin paket sigara, 6 bin 790 tıbbi ilaç, 1500 puro, 778 termos, oyuncak, elektronik malzeme, makyaj malzemesi, 227 elektronik sigara ve 88 elektronik sigara tütünü ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğerlerine adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.