Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 36 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 29 gram kannabinoid, 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 bong aparatı, gümrük kaçağı 159 bin 440 paket sigara, 29 bin 200 elektronik sigara tütünü, 179 elektronik sigara, 2 bin 600 puro, 15 cep telefonu, 733 kol saati ve gözlük ele geçirildi, 36 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.